Doccia fredda PIL: nel quarto trimestre 2019 calo a sorpresa dello 0,3% t/t

Titta Ferraro 31 gennaio 2020 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Gelata dell'economia italiana nel quarto trimestre dell'anno. L'Istat stima che il PIL sia diminuito dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e sia rimasto invariato in termini tendenziali. Le attese erano per un progresso dello 0,1% t/t.Il quarto trimestre del 2019 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al quarto trimestre del 2018.Nel 2019 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dello 0,2%. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -0,2%."Una battuta di arresto - rimarca l'Istat - che ha interrotto la debole tendenza positiva prevalsa nell’arco dei quattro trimestri precedenti. Tale risultato negativo determina un abbassamento del tasso di crescita tendenziale del Pil, che scende a zero dallo 0,5% del trimestre precedente".