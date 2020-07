DoValue punta su IBM per la trasformazione digitale

Daniela La Cava 3 luglio 2020 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

DoValue sceglie IBM come partner per l’innovazione tecnologica e la gestione dell’ICT e dei processi di back office delle attività italiane. Lo segnala la società in una nota. Attraverso la società controllata Dock Joined in tech, IBM svilupperà una cognitive data platform, grazie alla quale doValue potrà supportare tutti i clienti della filiera del credito con servizi a valore aggiunto basati sui dati dando seguito alle iniziative recentemente annunciate in questo ambito.In particolare, l’accordo prevede la cessione a Dock del ramo di azienda doSolutions, l'IT & Operations company del gruppo doValue, dedicato ai servizi informatici ed al back office. La rimanente parte del personale di doSolutions verrà successivamente integrata in doValue. A partire dal primo luglio 2020, Dock, tramite un accordo decennale avrà la gestione dell’infrastruttura IT, della sicurezza informatica delle applicazioni, dei processi di back office per il gruppo doValue.