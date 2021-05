DoValue: pagamento anticipato dividendo 2021 al 23 giugno

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Avendo verificato e rispettato in anticipo le condizioni previste dai finanziamenti in essere, DoValue ha fatto sapere che anticiperà il pagamento dei dividendi per 20,8 milioni di euro, deliberato dall’ultima assemblea degli azionisti, al 23 giugno 2021 (con data di stacco il 21 giugno 2021 e record date il 22 giugno 2021) dal precedente 11 agosto 2021. Il dividendo per azione, al netto delle azioni proprie detenute dalla società, sarà di 0,2616 euro.