Dl sostegno atteso per la prossima settimana: Castelli, “calcoli su annualità, addio Ateco”

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Sostegni alle imprese, ammortizzatori e cassa integrazione, enti territoriali in difficoltà, vaccini. Sono questi i temi fondamentali del Dl sostegno che arriverà "penso la prossima settimana, stiamo facendo il più in fretta possibile". Lo ha sottolineato la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, nel corso del programma 24 Mattino in onda su Radio 24. Il decreto partirà dalle proposte della maggioranza, come la cancellazione dei codici Ateco, ha spiegato. Si pensa anche di fare "confronti e calcoli sulle annualità non più mensilità e si considererà il calo di fatturato, con tetti più alti di fatturato".