Dl sostegni bis: Draghi, "decreto che guarda al futuro"

Redazione Finanza 20 maggio 2021 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

"E' un decreto in parte diverso dal passato perchè guarda al futuro, guarda a un Paese che si riapre ma nello stesso tempo non lascia indietro nessuno". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa per illustrare il decreto ‘Imprese, Lavoro, Professioni’.