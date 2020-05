Dl rilancio da 55 MLD, Gualtieri: 'decreto imponente, gettiamo basi per ripartenza e ripresa economia'

Laura Naka Antonelli 14 maggio 2020 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Il dl Rilancio è un "decreto imponente". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nella conferenza stampa successiva al varo del decreto, ieri sera, da parte del Consiglio dei ministri. Un decreto che vale 55 miliardi di euro.Imponente, ha spiegato Gualtieri, "per le risorse che mette in campo e per gli indirizzi molto forti con cui sosteniamo famiglie, imprese, sistema sanitario". Con il decreto, ha precisato il ministro, "gettiamo le basi per la ripartenza e la ripresa dell'economia".Nel decreto ci sono "risorse molto consistenti per rafforzare il sistema sanitario, rifinanziare la Cig rendendone più efficienti e snelle le procedure e rifinanziando e allargando i sostegni al reddito, funzionali a far sì che nessuno sia lasciato solo e tutti i lavoratori possano essere sostenuti e anche le famiglie più in difficoltà che potranno accedere al reddito di emergenza e poi le famiglie con il sostegno a baby sitter, congedi parentali e anche centri estivi perché siamo consapevoli delle difficoltà che dovranno affrontare con la chiusura delle scuole".