Dl rilancio, Conte: niente Tosap per bar e ristoranti, cancellata prima rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari'

14 maggio 2020

Bar e ristoranti non pagheranno la Tosap "grazie alla collaborazione con l'Anci". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentando il dl rilancio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Un decreto che vale 55 miliardi.Con il dl rilancio viene cancellata anche "la prima rata Imu per gli alberghi e gli stabilimenti balneari". E' stato inoltre confermato il tax credit sulle vacanze, con un bonus di 500 euro per i nuclei familiari con Isee inferiore a 40 mila euro.