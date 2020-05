Dl rilancio, Conte: '15-16 MLD a imprese, 3,25 MLD a Sanità, 25,6 MLD per lavoratori'

Laura Naka Antonelli 14 maggio 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Nel dl rilancio "ci sono 15-16 miliardi alle imprese, che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il varo del decreto rilancio, un decreto che vale 55 miliardi."Per la sanità c'è un intervento cospicuo, di 3,25 miliardi", ha sottolineato il premier, e "ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi".Conte ha precisato che nel dl rilancio sono presenti norme con cui "tagliamo 4 miliardi di tasse".