Dl aprile, Conte: 'con 25 mld prorogate Cigs, indennità lavoro, lavoro autonomo e altre misure'

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 12:09

MILANO (Finanza.com)

Il dl aprile "riprenderà gli interventi cura italia rafforzandoli e prolungandoli nel tempo". In particolare, "saranno prorogate con circa 25 miliardi le misure sul lavoro: cassa integrazione, indennità per il lavoro, lavoro autonomo, due mensilità aggiuntive per i sussidi di disoccupazione, indennizzi per colf, badanti". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante l'informativa alla Camera sulla Fase 2."Stiamo studiando anche nuove forme di protezione sociale - ha aggiunto il premier - perchè si stanno creando nuove povertà e disuguaglianze sociali con meccanismi di erogazioni rapidi ed efficaci. Non possiamo permettere che l'emergenza sanitaria ed economica possa aggravare oltre misura l'emergenza sociale, il governo non intende lasciare indietro nessuno".Conte ha rivolto un pensiero anche alla gestione dei bambini da parte delle famiglie, in questo periodo di crisi coronavirus COVID-19, promettendo "tutta l'attenzione necessaria"."Dalla politica ci sarà tutta l'attenzione necessaria, anche con provvedimenti dedicati, per i nostri bambini, i nostri ragazzi". Dunque, il governo "intende dedicare alle famgilie e ai ragazzi lo spazio che meritano. Occuparsi di loro significa occuparsi del futuro".