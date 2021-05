Dl Sostegni Bis: Sangalli (Confcommercio), "riaprire tutte imprese per ripartire"

Redazione Finanza 21 maggio 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

"Passi avanti con il decreto sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso. Ma, per superare la crisi occorre accelerare con le riaperture di tutte le imprese, puntando con decisione sul green pass, che poi è la chiave per mettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all’accoglienza". Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il decreto sostegni bis approvato dal consiglio dei Ministri.