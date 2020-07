Dl Liquidità: Unimpresa parla di 'flop’ per prestiti garantiti’

Daniela La Cava 13 luglio 2020 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

"I dati diffusi oggi confermano che il decreto liquidità è stato un flop incredibile. Il bilancio, a quasi 100 giorni dall'avvio dell'operazione, è fallimentare: i prestiti garantiti dallo Stato sono arrivati a 50,7 miliardi di euro, meno del 13% rispetto ai 400 miliardi che il governo aveva promesso il 6 aprile, giorno in cui è stato annunciato il provvedimento". È quanto dichiara il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro, commentando i dati diffusi oggi dall’Abi, secondo cui i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia ammontano a 50,7 miliardi di euro, per 819 mila domande, di cui 713 mila fino a 30 mila, per 14,2 miliardi di finanziamenti richiesti.