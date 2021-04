Dividendo Unicredit 2021: approvata cedola di 0,12 euro, lunedì 19 aprile lo stacco

Titta Ferraro 15 aprile 2021 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

L'Assemblea degli Azionisti di Unicredit, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio 2020, ha deliberato, con il 98,62% di voti favorevoli del capitale sociale presente e avente diritto al voto, di distribuire un dividendo unitario di 0,12 euro per ogni azione in circolazione ai soci titolari di azioni ordinarie aventi diritto al pagamento alla data prevista di godimento, per un importo massimo di 268.100.000,00 euro utilizzando quota parte dalla riserva di utili denominata "Riserva Statutaria".Il Dividendo sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 21 aprile 2021, con data di stacco il giorno 19 aprile 2021. Potranno percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile (record date) del 20 aprile 2021.