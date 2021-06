Dividendi, Enria: il 23 luglio si decide la rimozione delle restrizioni alle banche

Alessandra Caparello 16 giugno 2021 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Ilprossimo 23 luglio la Banca centrale europea ha in agenda la decisione sulla possibile rimozione delle restrizioni sulla distribuzione di dividendi e acquisti di azioni proprie da parte delle banche. Così Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria della Bce, in una conversazione alla conferenza virtuale organizzata da Afme-Omfif sull’integrazione finanziaria, banking union e capital market union, ha lanciato un assist allo stop deciso per la distribuzione dei dividendi ma ha precisato che si tratta di un intervento per casi eccezionali, come la pandemia. “Non sono d’accordo a farlo diventare uno strumento normale nella cassetta degli attrezzi dell’Ssm” ha continuato Enria. ““Non mi rammarico, quella sui dividendi è stata una decisione positiva che ha giocato la sa parte, assieme all’uso dei buffers e alla straordinaria politica monetaria sulle condizioni di finanziamento, abbiamo creato il giusto contesto ed evitato il credit crunch, una reazione troppo forte dei mercati allo shock pandemico” ha concluso il numero uno dell’Ssm.