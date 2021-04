Dividend day a Piazza Affari: Stellantis e Unicredit tra le big che staccano oggi la cedola

Titta Ferraro 19 aprile 2021 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

Primo appuntamento della stagione dei dividendi a Piazza Affari. Oggi a staccare la cedola saranno sei titoli del Ftse Mib. La più generosa sarà Banco BPM con una cedola di 0,06 euro, pari a un dividend yield del 2,52%. Per l'istituto guidato da Giuseppe Castagna è il primo stacco dividendo dalla nascita del gruppo nel 2017. C'è poi Stellantis con una cedola di 0,32 euro per azione, con un yield del 2,1%. In questo caso si tratta di una cedola straordinaria pari a 1 miliardo di euro come previsto dal Combination Agreement stipulato da Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot. A staccare la cedola sarà anche Unicredit (0,12 euro, yield dell'1,41%). Dividendi meno corposi invece per CNH Industrial (0,11 euro, yield dello 0,82%), Campari (0,055 euro, yield dello 0,55%) e Ferrari (0,867 euro, yield dello 0,49%).Fuori dal Ftse Mib, spiccano gli stacci cedola di Banco di Desio e Brianza (0,0679 euro) BasicNet (0,06 euro) Maire Tecnimont (0,116 euro) e Piaggio (0,026 euro, saldo dividendo).