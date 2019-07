Dismissioni immobili pubblici, arriva il decreto da 1,25 miliardi (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2019 - 08:15

E' arrivato il timbro della Corte dei conti sul decreto che avvia la cessione degli immobili di Stato per un totale di 1,25 miliardi e che ora è pronto per il via libera finale in settimana. Lo ha scritto Il Sole 24 Ore.Tre i filoni del programma, riporta il quotidiano di Confindustria: il primo passa da Invimit, la Sgr del Tesoro che avvierà il Fondo Dante in cui confluiranno beni per 500 milioni. Il secondo vede protagonista l'agenzia del Demanio, che metterà sul piatto oltre 1.600 beni, divisi in due famiglie: per oltre 400 immobili o terreni di valore unitario importante, che costituiscono il cuore di questa parte dell'operazione, è pronto il bando di gara, e il pacchetto si completa con altri 1.200, che non arrivano in genere a 100mila euro ciascuno. La terza mossa è più ridotta nei valori e spetta al ministero della Difesa, che ha costruito una lista di 41 caserme da far confluire nel piano."Ai sindaci tocca il compito di far camminare le varianti urbanistiche e i cambi di destinazione d'uso che spesso hanno un ruolo determinante per far crescere il valore dell’immobile. In cambio del loro intervento, il progetto offre ai Comuni offre un 'premio' fra il 5 e il 15% del ricavato dalla vendita degli immobili realizzata anche attraverso il loro aiuto".