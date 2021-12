Directa Sim: presentata a Borsa Italiana domanda ammissione su Euronext Growth Milan

Redazione Finanza 15 dicembre 2021 - 17:04

Per Directa Sim si avvicina il momento del debutto a Piazza Affari. La società del trading online ha annunciato di avere presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato fissato in 3 euro per azione per una valorizzazione complessiva delle 16,5 mln di azioni esistenti pari a 49,5 milioni di euro. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 20 dicembre 2021, mentre l’inizio delle negoziazioni per il 22 dicembre 2021.Directa Sim ha comunicato inoltre che, in virtù del buon andamento dei conti del 2021 e dei mutati parametri per il calcolo dei coefficienti patrimoniali di vigilanza per le sim, ha provveduto a rimborsare anticipatamente il 13 dicembre scorso il prestito subordinato da 3,6 milioni di euro, rispetto alla scadenza prefissata del 30 giugno 2022.