Directa Sim debutta a Piazza Affari con balzo del 13%

Titta Ferraro 22 dicembre 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Debutto in forte rialzo per Directa Sim sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il titolo della società pioniere nel trading online in Italia segna un balzo del 13,3% a quota 3,4 euro.Il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato di 3 euro per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 mln di azioni esistenti pari a 49,5 mln di euro. Il flottante, per un numero di azioni di 2.250.000 collocate, è pari al 13,64% del capitale sociale di Directa Sim. L'IPO ha visto la richiesta di 6.997.000 azioni rispetto alle 2.250.000 allocate, con domanda pari a circa 3 volte le azioni oggetto dell'offerta.