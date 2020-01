Dimissioni Di Maio da capo politico M5S, Gualtieri da Davos: 'nessuna crisi politica in Italia'

Laura Naka Antonelli 23 gennaio 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

In Italia non c'è nessuna crisi politica. Lo ha detto il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, a Davos, in occasione dei lavori del World Economic Forum. Gualtieri ha così commentato le dimissioni di Luigi Di Maio dalla carica di leader politico del M5S:"Niente affatto, non è una crisi politica, non colpisce nè il governo - Di Maio rimarrà comunque ministro degli Esteri - né la maggioranza, che è piuttosto solida in Parlamento", ha detto il titolare del Tesoro, intervistato da Steve Sedgwick della Cnbc.Gualtieri ha aggiunto che "l'impegno del M5S a garantire la stabilità del governo è molto forte".Sul voto in Emilia Romagna, il ministro ha auspicato la vittoria "dei candidati progressisti", avendo cura di precisare di non ritenere che l'esito delle elezioni regionali possa minare l'alleanza tra il M5S e il PD.