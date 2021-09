Digital Value, vinti contratti per oltre 50 milioni

Valeria Panigada 29 settembre 2021 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Nuovi contratti per oltre 50 milioni di euro per Digital Value. Il gruppo quotato sul listino Aim Italia si è aggiudicato, attraverso la sua partecipata Italware, tre nuovi ordini. Il primo, per un importante operatore nel settore delle telecomunicazioni, riguarda un progetto della durata di 36 mesi, relativo a servizi cloud basato su tecnologia Oracle, del valore di 14,75 milioni. Gli altri due contratti sono stati stipulati con un primario cliente della Pubblica Amministrazione Centrale. Uno, riguarda la fornitura, l’installazione, l’avviamento e la gestione di infrastrutture per la modernizzazione delle infrastrutture, con durata 36 mesi e per un valore complessivo di oltre 19,63 milioni, mentre l'altro riguarda la gestione dei servizi dimanutenzione e supporto triennale dal valore di 17 milioni.