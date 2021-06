Digital Value, vinta gara per Pubblica Amministrazione da oltre 33 mln

Valeria Panigada 17 giugno 2021 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Digital Value, società quotata sul listino Aim Italia, si è aggiudicata, attraverso la sua partecipata ITD Solutions, la gara indetta da Consip per un valore di oltre 33 milioni di euro. La commessa prevede la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per la Pubblica Amministrazione. I contratti hanno durata 12 mesi, mentre il noleggio potrà avere durata 36,48 0 60 mesi.