Digital Value si aggiudica gara da oltre 33 mln per servizi della pubblica amministrazione

simone borghi 17 giugno 2021 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

Digital Value si aggiudica una gara da oltre 33 milioni di euro per l’affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, sono due contratti che avranno durata 12 mesi e il noleggio degli apparati potrà avere durata 36, 48 o 60 mesi.Massimo Rossi, Presidente di Digital Value commenta: “Questo risultato consolida ulteriormente il nostro portafoglio ordini ed è frutto sia del nostro posizionamento strategico sui clienti che del forte legame con i maggiori vendor tecnologici, consentendoci di creare sinergie competitive e vincenti.”