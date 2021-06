Digital Value si aggiudica gara da oltre 33 mln

Redazione Finanza 17 giugno 2021 - 14:48

Digital Value ha annunciato di essersi aggiudicata, attraverso la sua partecipata ITD Solutions, una gara da oltre 33 milioni di euro per due lotti della Convenzione ID 2262 indetta da Consip. Nella nota diffusa dalla società si precisa che si tratta del 'lotto 2' con 10.000 Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con le relative opzioni, nonché i servizi connessi, per un valore di 20.585.953 euro; il 'lotto 4' riguarda 2.500 Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali con le relative opzioni, nonché i servizi connessi, per un valore di 12.999.954 euro.Entrambi i contratti avranno durata 12 mesi, il noleggio degli apparati potrà avere durata 36, 48 o 60 mesi e i valori citati non includono le eventuali estensioni di legge pari al 40% dei contratti originari. Positiva la reazione del titolo Digital Value che avanza di oltre un punto percentuale in Borsa.