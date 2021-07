Digital Value: ricavi in crescita di oltre il 20% nel primo semestre 2021

simone borghi 19 luglio 2021 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre 2021, Digital Value ha registrato ricavi consolidati preliminari pari a circa 256,6 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto al primo semestre del 2020, in coerenza con gli obiettivi di Gruppo. Il dato conferma il percorso di crescita a doppia cifra del Gruppo e la partecipazione delle aziende che lo rappresentano alla realizzazione di progetti abilitanti la trasformazione digitale del Paese. I ricavi preliminari del primo semestre non includono gli effetti del PNRR recentemente approvato dall’ECOFIN e che si svilupperà nei prossimi anni.La linea di business “Next Generation Data Center”, che rappresenta l'infrastruttura abilitante per i progetti e soluzioni IT, ha contribuito per il 50% dei ricavi del primo semestre. Le altre due linee “Digital Business Transformation” e “Smart Workspace Transformation” hanno ambedue coperto circa il 25% dei ricavi del semestre. I risultati complessivi del primo semestre 2021 saranno diffusi il prossimo 5 agosto.