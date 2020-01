Digital Value: ricavi +20% a 365 mln nel 2019, titolo sfreccia in Borsa (+2%)

simone borghi 21 gennaio 2020 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Nell’esercizio 2019 Digital Value ha registrato ricavi consolidati per circa 365 milioni di euro, in aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale risultato è stato conseguito andando a consolidare il posizionamento strategico presso i clienti della fascia large account, che hanno così premiato sia la solidità economico finanziaria che gli skills tecnologici in costante evoluzione. A conferma di ciò si segnala che il gruppo ha recentemente raggiunto il livello Gold del programma SAP PartnerEdge, in aggiunta alle già significative e numerose certificazioni ottenute con i principali player di settore.L’anticipazione sui ricavi del 2019 ha scaldato il titolo in Borsa che sale del 2% a 20,4 euro, in controtendenza rispetto all’indice Aim Italia (-0,1%). I risultati complessivi saranno diffusi a seguito del cda del prossimo 26 marzo.“Gli sforzi profusi nel corso del 2019 sono stati indirizzati principalmente sulle componenti a valore della nostra offerta e la risposta del mercato rafforza la nostra convinzione circa le scelte strategiche effettate. Questi risultati sono il segnale tangibile della accresciuta credibilità delle società del Gruppo nei confronti del mercato” commenta Massimo Rossi, Presidente di Digital Value.“Il Gruppo conferma ancora una volta di avere potenzialità importanti che si esprimono in una crescita di top line ben superiore a quella della media del mercato di riferimento. Crescita che mi preme puntualizzare essere, per ora, avvenuta solo ed esclusivamente per linee organiche” aggiunge il coo Paolo Vantellini.