Digital Value: nuovi importanti ingressi nell’area commerciale

simone borghi 26 gennaio 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Digital Value ha nominato Maurizio Brun nel ruolo di Chief Revenue Officer TOP Private & Territory. Maurizio Brun, con un percorso professionale pluridecennale in IBM Italia ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Vice Presidente Enterprise con responsabilità sulle vendite di tutti i principali settori di mercato e Vice Presidente dell’unità Systems Italia, con lo scopo di indirizzare tutta l’offerta dei prodotti hardware; ha ricoperto inoltre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione sia di IBM Italia che della Fondazione IBM.Maurizio Brun si occuperà di sviluppare la presenza del Gruppo principalmente nelle aree Energy & Utilities, Travel & Transportation, Banking & Insurance, Commercial & Industrial. Insieme con lui entrano in Digital Value sette nuovi responsabili commerciali, provenienti tutti da IBM Italia nonché suoi precedenti collaboratori.