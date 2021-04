Digital Value nomina Ettore Spigno nuovo CTIO del gruppo

simone borghi 12 aprile 2021 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Digital Value comunica la nomina di Ettore Spigno nel ruolo di CTIO (Chief Technology Innovation Officer). Il Gruppo compie un ulteriore passo in avanti nel processo di rafforzamento della propria struttura manageriale.Ettore Spigno, figura di spicco per l’innovazione tecnologica del sistema Paese, proviene da un percorso ultratrentennale in TIM, società nella quale ha ricoperto incarichi di responsabilità crescente negli ambiti progettazione, ingegneria di offerta, vendite e delivery assurance. Ha ricoperto inoltre la carica di Amministratore Delegato del Gruppo Olivetti e di board member di Telecom Italia Sparkle. Riconosciuto altresì dal mercato come padre fondatore di “Nuvola Italiana” che racchiude l’offerta dei servizi Cloud del Gruppo TIM.