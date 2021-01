Digital Value: nomina Alessandro Pasqualin nuovo cfo

Daniela La Cava 18 gennaio 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nuovo direttore finanziario in Digital Value. La società ha annunciato che Alessandro Pasqualin è stato nominato chief financial officer (cfo) di gruppo con deleghe su direzione amministrazione & bilancio, controllo di gestione e tesoreria. Tra le cariche ricoperte da Pasqualin quella in SIRTI (chief strategy, transformation and m&a officer), British Telecom Italia (cfo), Timvision (cfo & business support officer), TIM (head of TIM group financial valuation and national subs planning & control).