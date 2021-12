Digital Value: ingresso di importanti investitori fa aumentare il flottante a 35,28%

simone borghi 2 dicembre 2021 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Digital Value Holding (azionista di Digital Value) ha ceduto il 2,01% del capitale sociale per agevolare l’ingresso di due primari investitori istituzionali “long-term”. L’operazione, finalizzata all’ampliamento della base azionaria ed all’incremento del flottante che ha raggiunto il 35,28%, è avvenuta fuori mercato.Massimo Rossi Presidente di Digital Value commenta: “L’ingresso di investitori istituzionali è per noi fonte di orgoglio, ad ulteriore conferma dell’attenzione da parte del mercato finanziario verso le potenzialità del Gruppo e le sue prospettive di crescita futura. L’operazione ha così consentito l’ampliamento del flottante al 35% del capitale, raggiungendo gli standard richiesti dal mercato Star ”.