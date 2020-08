Digital Value: crescita e redditività nel I semestre 2020

simone borghi 5 agosto 2020 - 15:53

MILANO (Finanza.com)

Digital Value ha chiuso il primo semestre 2020 con ricavi consolidati per 210,6 milioni di euro, in crescita del 23,5% rispetto al dato al 30 giugno 2019. Tale risultato è stato raggiunto grazie al consolidamento della posizione competitiva delle aziende del gruppo sul mercato ICT di riferimento, nonché l’acquisizione di ordini pluriennali strategici nell’ambito delle soluzioni per la trasformazione digitale sia nel settore dei Large Account, che della Pubblica Amministrazione.L’Ebitda del gruppo si attesta a 20,2 milioni (19 milioni senza effetto IFRS16), con un Ebitda margin pari al 9,6% sui ricavi netti (9% senza effetto IFRS16) e con una crescita del 31,4% rispetto al dato al 30 giugno 2019. Il risultato netto di periodo è pari 10,5 milioni, in crescita del 12,1% rispetto al dato al 30 giugno 2019. La Posizione Finanziaria Netta nel primo semestre 2020 è positiva per 11,7 milioni rispetto a 9,6 milioni del 30 giugno 2019, mentre al 31 dicembre 2019 era positiva per 28 milioni. La flessione, rispetto al dato di fine 2019, è imputabile ad investimenti in tecnologia, per un valore di circa 8 milioni.Massimo Rossi, Presidente di Digital Value, commenta: “L’emergenza sanitaria ha impresso un forte impulso ai processi di digitalizzazione del sistema Paese e, grazie al nostro riconosciuto Know-how, abbiamo consolidato il trend di crescita sul mercato con l’aggiudicazione di nuovi contratti, alcuni dei quali su base pluriennale. La componente digitale sarà sempre più fondamentale nello sviluppo del sistema Paese e Digital Value continuerà a svolgere un ruolo da protagonista a beneficio dell’evoluzione di tutto il settore dei Large Account. Per tale motivo sono confidente che il Gruppo possa proseguire nel suo percorso di crescita a doppia cifra sia in termini di top line che di redditività”.