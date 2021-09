Digital Value: commessa da 49 mln per fornitura multibrand di software e servizi per PA

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Digital Value si è aggiudicata in via definitiva ed efficace, attraverso la sua partecipata Italware, i seguenti lotti della gara indetta da Consip per la fornitura multibrand di software, manutenzione e servizi connessi: lotto 1 tecnologia Oracle e servizi connessi in RTI al 70% con Eurolink, per un valore complessivo del lotto di 23 milioni di euro; lotto 6 tecnologia Sap e servizi connessi in RTI al 70% con Technis Blu, per un valore complessivo del lotto di 30 milioni; e il lotto 7 tecnologia Adobe e servizi connessi al 100%, per un valore complessivo del lotto di 12 mlioni. L’avvio della fatturazione è previsto dal mese di novembre 2021, segnala la società, e tutti i contratti avranno durata 12 mesi. I valori citati non includono le eventuali estensioni di legge fino al 40% del contratto originario.Il Gruppo Digital Value conferma così il suo posizionamento di leader nell’affiancamento della Pubblica Amministrazione nel suo processo di digitalizzazione, incrementando altresì il suo già consistente portafoglio ordini, che ad oggi ancora non risente degli effetti del prossimo PNRR.