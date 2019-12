Digital Value: arrivano Marco Patuano e Paolo Vantellini

Daniela La Cava 2 dicembre 2019 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Due nuovi ingressi nel team di Digital Value. Si tratta di Marco Patuano e Paolo Vantellini, che sposano il progetto di sviluppo del gruppo volto a consolidare la propria leadership sul mercato, anche attraverso il rafforzamento della struttura manageriale. Lo si apprende in una nota del gruppo tech, quotato sull'Aim Italia.Nel dettaglio, Marco Patuano, ex a.d. di Telecom e Edizione Holding, opererà in qualità di advisor per la definizione del piano strategico del Gruppo, "contribuirà - spiega la società - a consolidare i rapporti con il mercato e gli stakeholder a livello nazionale e internazionale, e supporterà Digital Value nei processi di crescita per linee esterne attraverso eventuali operazioni di M&A".Vantellini assume, invece, l’incarico di Chief Operating Officer (COO) di Digital Value, con la responsabilità di coordinare e ottimizzare le funzioni aziendali nel processo di sviluppo del Gruppo, per garantire risultati in linea con gli obiettivi e soddisfare le attese degli stakeholder.