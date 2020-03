Digital Magics e Mangrovia Blockchain Solutions siglano un accordo di partnership

simone borghi 6 marzo 2020 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Digital Magics e Mangrovia Blockchain Solutions, con l’imprenditore Angelomario Moratti come principale investitore, hanno siglato un accordo di collaborazione tecnologica a supporto dell’innovazione, grazie alla blockchain, delle startup che fanno parte del programma di accelerazione Magic Wand.L’accordo di collaborazione ha lo scopo di assistere e sostenere le startup che sono state selezionate per partecipare al programma di accelerazione Magic Wand, nello sviluppo di progetti volti alla trasformazione digitale utilizzando la blockchain. Creando una squadra composta da esperti di tecnologia, lato Mangrovia, e business mentor, lato Digital Magics, verranno supportate le iniziative più innovative che fanno leva sulla blockchain, dalla loro creazione e crescita, fino al “go to market”.