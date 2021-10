Digital Magics: concluso il periodo di offerta in opzione per l'aumento di capitale con l'85% dei diritti esercitati

simone borghi 18 ottobre 2021 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Digital Magics ha concluso oggi il periodo di offerta in opzione per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie della società.Tra il 27 settembre e il 15 ottobre 2021, sono stati esercitati 6.486.781 diritti di opzione, corrispondenti alla sottoscrizione di 1.853.366 nuove azioni ordinarie di Digital Magics, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo pari a 6.764.785,90 euro. Al termine del Periodo di Opzione risulta collocato l’85% dell’aumento di capitale.I diritti di opzione non esercitati saranno offerti dalla società su AIM Italia nelle sedute del 20 e del 21 ottobre 2021.I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni ordinarie di Digital Magics ., al prezzo unitario di 3,65 euro, nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 7 Diritti Inoptati esercitati.