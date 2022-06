Digital Health Tech: mercato globale arriverà a toccare quota $1,5 trilioni entro 2030

Il settore della Digital Health Tech è destinato a crescere ancora. Su scala globale il mercato della “salute digitale”, che oggi rappresenta un ecosistema che comprende sistemi informativi sanitari, telemedicina e dispositivi mobili (mHealth) e coinvolge pazienti, operatori sanitari, ricercatori, autorità di regolamentazione e sviluppatori di applicazioni, registra da tempo una costante crescita che ha subito un’accelerazione con la pandemia: nel 2021 il settore è arrivato a valere 175,6 miliardi di dollari. Si stima che potrebbe raggiungere 216,7 miliardi di dollari (+23%) nel 2022 e a toccare quota 1,5 trilioni di dollari nel 2030, con un Cagr del 27,7% durante il periodo di previsione. In Europa il settore oggi vale 41 miliardi (+412% in 5 anni) ed è in costante aumento l’attenzione degli investitori che sulle start up hanno investito 4 miliardi nel 2020. Queste le tendenze che emergono dal report realizzato da Klecha&Co., investment bank paneuropea indipendente specializzata nei settori tech, dedicato al settore della Digital Health Tech.