Digital Bros: ok dei soci a bilancio 2018-19, no a distribuzione dividendo

simone borghi 25 ottobre 2019 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti del gruppo Digital Bros, quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment, ha approvato il bilancio dell’esercizio 2018-2019 (1° luglio 2018 - 30 giugno 2019).I ricavi lordi consolidati sono pari a 81,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 76 milioni registrati al 30 giugno 2018 (+6,9%). In crescita anche l’Ebitda, pari a 7,7 milioni, rispetto ai 4,3 milioni registrati al 30 giugno 2018 (+79,1%). L’Ebit è negativo per 1,3 milioni in miglioramento rispetto ai 3,6 milioni negativi al 30 giugno 2018. Il conto economico si chiude con una perdita netta pari a 1,5 milioni in miglioramento rispetto al rosso di 2,9 milioni registrati al 30 giugno 2018.L’assemblea degli azionisti ha deliberato di riportare a nuovo l’utile di esercizio e di non provvedere alla distribuzione dei dividendi per focalizzare le risorse finanziarie negli investimenti in nuove produzioni di videogiochi.