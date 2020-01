Digital Bros: ok da cda ad acquisto attività detenute da Smilegate in Starbreeze

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Digital Bros ha dato mandato al presidente Abramo Galante per procedere all’acquisto delle attività detenute da Smilegate Holdings nella società svedese Starbreeze che si occupa del videogioco di largo successo Payday, per un corrispettivo totale di 19,2 milioni di euro. Le attività hanno un controvalore nominale di circa 36 milioni. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel settore dei videogame.L’operazione di acquisto, spiega la nota, è alternativa allo schema di opzioni, comunicato la settimana scorsa, che permetterebbe l’acquisto disgiunto delle singole attività per un controvalore di circa 21,8 milioni.A seguito dell’acquisto della partecipazione di Smilegate in Starbreeze e della potenziale conversione del prestito obbligazionario convertibile, Digital Bros arriverebbe a detenere il 30,18% del capitale sociale del gruppo scandinavo e il 40,83% dei diritti di voto. Tale eventualità, precisa ancora il comunicato, comporterebbe l’obbligo di eseguire un’Offerta pubblica di acquisto sul capitale residuo della Starbreeze.L’acquisto porterebbe il Gruppo a diventare potenzialmente il principale azionista della società svedese, quotata sul Nasdaq Stockholm ed è propedeutica ad un maggior coinvolgimento sulle future strategie societarie.