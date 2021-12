Digital Bros: intesa con MercurySteam su nuovo videogioco

Redazione Finanza 30 novembre 2021 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Digital Bros annuncia il contratto tra la propria divisione di publishing internazionale 505 Games e MercurySteam Entertainment per la produzione e la pubblicazione di un nuovo videogioco che sarà disponibile su pc e console. Il videogioco, nome in codice “Project Iron”, è un RPG in terza persona ambientato in un oscuro mondo di fantasia. L’accordo prevede, spiega la società attiva nel mercato dei videogame, la comproprietà dell’IP del videogioco da parte di Digital Bros e MercurySteam Entertainment attraverso MSE & DB, joint-venture di diritto spagnolo a controllo congiunto. L’investimento iniziale per la produzione di Project Iron ammonta a 27 milioni di euro."Siamo entusiasti di lavorare con MercurySteam Entertainment, un team di comprovata esperienza che negli anni ha creato videogiochi fenomenali, non per ultimo Metroid Dread con Nintendo", hanno commentato Raffi e Rami Galante, co-Amministratori delegati di Digital Bros. "Con la visione creativa e il talento di MercurySteam e la vasta esperienza di 505 Games, i giocatori possono aspettarsi un accattivante e coinvolgente videogioco di alta qualità".