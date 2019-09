Digital Bros: brilla in Borsa (+6,5%) e porta al 120% la performance YTD

michele fanigliulo 18 settembre 2019 - 16:49

MILANO (Finanza.com)

Digital Bros balza in Borsa di oltre il 6% sovraperformando il mercato circa del 5,6%. Di fatto il titolo prosegue il rimbalzo avviato a fine 2019 mettendo a segno un rialzo Ytd del 120%.La scorsa settimana il titolo ha annunciato i risultati trimestrali che sono stati in perdita ma comunque in miglioramento. In seguito ai conti, MidCap Partner ha alzato il target price da 9,5 a 12 euro.