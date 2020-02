Digital Bros, acquistata quota della svedese Starbreeze per 19,2 milioni

Valeria Panigada 26 febbraio 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Digital Bros, società attiva nel settore dei videogame quotata al segmento Star, ha acquistato le attività della svedese Starbreeze AB, detenute da Smilegate Holdings, per 19,2 milioni di euro. Le attività hanno un controvalore nominale di circa 36,7 milioni di euro. A seguito dell’operazione, Digital Bros arriverebbe a detenere il 28,01% del capitale sociale e il 29,93% dei diritti di voto in Starbreeze AB. L’acquisizione sarà finanziata mediante le linee di credito esistenti e autofinanziamento. Il prezzo di acquisto di 19,2 milioni di euro sarà pagato in due rate: 9,2 milioni di euro alla data di chiusura dell’operazione e 10 milioni al 28 febbraio 2021. Il gruppo non si aspetta significativi impatti sui margini di redditività per l’esercizio in corso. Si ricorda che Starbreeze AB è lo sviluppatore ed editore del videogioco PayDay. La società è uscita con successo da un processo di reconstruction, assimilabile a un concordato in continuità, lo scorso 6 dicembre, proponendo ai creditori un piano di pagamenti approvato dalla District Court svedese.