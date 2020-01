Digital360, partnership strategica con Cyberoo

Daniela La Cava 10 gennaio 2020 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Digital360, società quotata sull'Aim Italia, ha siglato una partnership strategica con Cyberoo tramite la propria controllata Partners4Innovation, specializzata in servizi di advisory e coaching a supporto della trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni. Tale accordo, spiega la società guidata da Andrea Rangone in una nota, punta allo sviluppo di un servizio congiunto nell’ambito della cyber security: unendo le competenze e le risorse a disposizione delle due parti, viene offerta ai clienti la possibilità di acquisire in outsourcing l’intera gestione dei servizi di cyber security, grazie all’unione della tecnologia evoluta di Cyberoo con la professionalità sviluppata nell’ambito della consulenza da P4I-Partners4Innovation.L’accordo tra le due società prevede la fornitura reciproca dei rispettivi servizi e competenze. In particolare, P4I-Partners4Innovation si avvarrà della struttura di Cyber Security Intelligence (CSI) di Cyberoo per l’attività di monitoraggio, raccolta e analisi di dati provenienti dal “deep e dark web” finalizzata alla protezione e messa in sicurezza del cliente mediante mappatura delle minacce esterne, ad esempio verificando che non vengano pubblicati dati aziendali sottratti a fornitori. Cyberoo si avvarrà invece della consulenza legale, organizzativa, tecnica e di comunicazione di P4I-Partners4Innovation per i servizi di Cyber Security.