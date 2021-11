Digital360: nasce piattaforma servizi advisory ESG

Alessandra Caparello 24 novembre 2021 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Digital360 lancia sul mercato una serie di servizi di advisory ESG (Environmental, Social, Governance) per supportare le aziende nella misurazione, rendicontazione e miglioramento del proprio livello di sostenibilità.L’iniziativa, si legge in una nota, risponde alla forte spinta globale verso la sostenibilità alla base del PNRR e del piano Next Generation EU, ma anche alle nuove sensibilità dei consumatori, mettendo a disposizione delle imprese l’intera gamma di competenze e di esperienze maturate da P4I-Partners4Innovation nella trasformazione digitale con un forte impatto in ambito ESG, applicato alla valorizzazione delle risorse umane, allo smart working, all’open innovation, alla compliance nella data protection e per la cybersecurity, ed infine alla responsabilità amministrativa d’impresa derivante dalla commissione di reati.