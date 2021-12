Digital360: accordo vincolante per acquisizione del 75% quote di Corecube

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Digital360 ha annunciato di avere siglato un accordo vincolante a seguito del quale deterrà una quota pari al 75% della società Corecube. Quest'ultima è specializzata principalmente nella progettazione di percorsi formativi per professionisti che hanno anche la necessità di aggiornarsi in base agli obblighi dei propri ordini di appartenenza. Attualmente posseduta per il 50% da GetApp - società di proprietà di Luca Oliveri e Marco Lo Vullo, che manterranno i ruoli attualmente ricoperti in Corecube - e per il restante 50% dalla società Soreprofa (società revisione professionisti associati).L’operazione si realizza nel contesto di un’operazione di rilancio della società Corecube, il cui primo passaggio è rappresentato dall’azzeramento del capitale sociale e dalla sua successiva ricostituzione al valore nominale di 10.000 euro. Il nuovo capitale verrà sottoscritto da Digital360 per il 75% e per la restante parte dalla GetApp. Il prezzo complessivamente pagato per la quota sociale ammonta quindi a 7.500 euro.L’ingresso nel capitale di Corecube, si legge nel comunicato, consentirà di ampliare l’offerta di Digital360 di servizi di microlearning dedicati allo sviluppo e all’aggiornamento delle competenze e delle attitudini, con particolare riferimento a quelle digitali, dei collaboratori di imprese e di pubbliche amministrazioni.