DigiTouch: sotto la lente i dati preconsuntivi 2019, Ebitda sale del 17%

Daniela La Cava 23 gennaio 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di DigiTouch, società posizionata sul mercato come full digital platform company, ha esaminato i dati preconsuntivi consolidati dell’esercizio 2019, ancora soggetti alle attività di revisione legale. In particolare, i ricavi operativi sono saliti a 36 milioni di euro nel 2019, in crescita del 20% rispetto al 2018. È cresciuto anche l'Ebitda che si è attestato a 5,76 milioni (+17% rispetto al 2018). È sceso l’indebitamento, con la posizione finanziaria netta che si è attestata a -2,5 milioni al 31 dicembre 2019 rispetto ai -3,7 milioni al 30 giugno 2019."Il 2019 consolida il percorso di rafforzamento e di integrazione del Gruppo DigiTouch e pone le basi per ulteriori sviluppi futuri", si legge in una nota della società. Il progetto di bilancio consolidato del Gruppo DigiTouch sarà esaminato, come da calendario finanziario già diffuso, nel corso del cda del prossimo 31 marzo.Sull'Aim Italia il titolo DigiTouch sale dell'1,5% a 1,355 euro, dopo avere toccato un massimo intraday a 1,43 euro.