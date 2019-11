DigiTouch lancia un team di professionisti specializzati nel digital marketing su Amazon

simone borghi 28 novembre 2019 - 11:13

MILANO (Finanza.com)

DigiTouch annuncia il lancio di un team di professionisti specializzato nelle varie attività di digital marketing su Amazon. Durante l’anno il gruppo ha curato progetti su Amazon per Asus, Freudenberg e Kaspersky. Presidiare Amazon è diventato un must per tutti i brand, se si pensa che il 49,1% dei consumatori utilizza in primis Amazon come motore di ricerca e l’80% delle ricerche di nuovi prodotti da parte di clienti Amazon viene eseguito direttamente sul market place.I brand che desiderano rafforzare la propria strategia sul market place potranno quindi contare sulla consulenza a 360° di DigiTouch: dal media, all’ottimizzazione delle schede prodotto, alla creatività, fino al monitoraggio e analisi dei dati. Il gruppo si è inoltre attivato per supportare le aziende sulle iniziative di voice commerce e in questo ambito ha raccolto particolare interesse da parte di un importante brand del settore luxury e di una multinazionale farmaceutica.Con 27 milioni di visitatori unici italiani al mese e più di 100 milioni di prime member a livello mondiale, Amazon figura nella top three of mind di intere generazioni, dai 15 ai 71 anni.