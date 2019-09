DigiTouch: continua a crescere nel I semestre, utile netto +41%

simone borghi 17 settembre 2019 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

DigiTouch ha chiuso il primo semestre 2019 con ricavi pari a 16,6 milioni, in aumento di circa il 7% rispetto al pari periodo dello scorso anno, grazie alla crescita e al consolidamento del portafoglio clienti acquisito. In particolare, ricavi operativi pari a 15,4 milioni, la cui crescita organica (+8%) è da attribuirsi ai contributi delle diverse Business Unit che hanno confermato le previsioni del management pur in un contesto di mercato fortemente competitivo. A livello di unit, si rileva da un lato un rallentamento della unit advertising principalmente per la conclusione di alcuni importanti progetti e lo slittamento nell’avvio di nuovi e dall’altro una crescita importante della unit performance. E infine l’avvio della divisione Data Services.La Pmi innovativa e posizionata sul mercato come Full Digital Platform Company, riporta un Ebitda adjusted, al netto delle partite straordinarie, si attesta a 2,5 milioni, in miglioramento del 22% rispetto al dato del 2018. In valori assoluti l’Ebitda, si è attestato a 2,4 milioni (+26%) e L’Ebit è pari a 822 mila (+37%). L’utile netto si attesta a 401 mila in aumento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’indebitamento finanziario netto del gruppo risulta pari a 3,7 milioni.“Siamo contenti oltre che per la prosecuzione della nostra crescita, anche per la capacità di controllo dei costi e l’efficienza ottenuta. Il cda ha avviato da qualche mese una serie di riflessioni per rivedere la struttura della governance del gruppo, in modo da renderla più adeguata alla crescente complessità gestionale e dimensionale e agli obiettivi del piano industriale, attraverso l’inserimento di nuove figure professionali e accelerando il processo di managerializzazione delle società operative” ha affermato Simone Ranucci Brandimarte, presidente esecutivo di DigiTouch.A Piazza Affari, dopo una partenza in rialzo il titolo DigiTouch ha virato al ribasso e ora cede oltre l’1% a 1,33 euro.