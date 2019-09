Dietrofront delle banche del Ftse Mib, Unicredit emette bond Tier2 10Y

Titta Ferraro 16 settembre 2019 - 11:55

Prese di profitto oggi sul settore bancario con cali nell'ordine del 2% per alcune big del Ftse Mib. La peggiore a fine mattinata risulta UBI Banca con -2,15%; calo vicino al 2% anche per Banco BPM e Unicredit. Quest'ultima ha dato mandato a un pool di banche per l'emissione di un bond subordinato Tier 2 a 10 anni. Stando a quanto riportato da Bloomberg l'emissione è attesa girare intorno a 265pb sopra il midswap. I bookrunners sono Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, SocGen, UBS e UniCredit.Dai minimi del 14 agosto, il settore bancario italiano (indice Ftse Italia All Banks) ha guadagnato quasi il 20% riportandosi sui massimi a oltre 4 mesi.Oggi il Ftse Mib si muove in ribasso dell'1,23% a quota 21.908 punti.