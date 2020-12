Dieta forzata su dividendi, Intesa Sanpaolo tra 5 banche UE più penalizzate a detta di Credit Suisse

Titta Ferraro 16 dicembre 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Si accentuano i cali oggi a Piazza Affari dei titoli bancari. Pesa la raccomandazione della Bce di 'evitare o limitare' la distribuzione di dividendi fino al 30 settembre 2021, con un tetto massimo stabilito al 15% degli utili riportati in via cumulata nel 2019 e nel 2020 e un massimo di 20 punti base di capitale Cet1. Male sul parterre di Piazza Affari soprattutto Intesa Sanpaolo (-2,64%), peggior titolo di tutto il Ftse Mib. Cede oltre il 2% anche Unicredit, mentre Bper segna -1,25%.Intesa Sanpaolo rischia di essere tra le più penalizzate nel panorama europeo. A detta di Credit Suisse, che vede yields in media dell'1-2% tra le grandi banche, indica Nordea Bank, ABN Amro, Ing, KBC Bank e proprio l'italiana Intesa Sanpaolo tra le più penalizzate in quanto quelle meglio capitalizzate e con dividend yield più elevato.