Diasorin vola a +5% in scia offerta Thermo Fisher per acquisire Qiagen

3 marzo 2020 - 09:55

Balzo a Piazza Affari per Dioasorin che è arrivata a guadagnare oltre il 5% a quota 108 euro. A dare slancio al titolo la notizia del lancio di un'offerta da 10,4 miliardi di euro da parte di Thermo Fischer Scientific per rilevare il 100% di Qiagen. L'offerta valuta Qiagen 39 euro per azione, che rappresenta un premio del 23% rispetto alla chiusura di ieri.Qiagen ha affermato che sia i suoi consigli di amministrazione che quelli di vigilanza raccomanderebbero l'offerta ai suoi azionisti"La notizia è positiva per il settore nel suo complesso perché aumenta l'appeal speculativo legato ad ipotesi di consolidamento. Diasorin ha una partnership con Qiagen per la commercializzazione della tubercolosi latente e la malattia di Lyme", argomentano gli analisti di Equita. Diasorin è protetta da alcune clausole contrattuali forti sull'accordo. Unico rischio, rimarca la sim milanese, potrebbe essere una minor focalizzazione da parte di Qiagen, compensata da un aumento potenziale della base clientela aggredibile.