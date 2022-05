Diasorin: trimestre migliore delle attese e Guidance 2022 rialzata per Covid-19

Alessandra Caparello 9 maggio 2022 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Primo trimestre 2022 migliore delle attese per Diasorin che registra un fatturato a 357,6 milioni contro i 346,4 attesi e utile netto a 82,3 milioni contro 68,1 mln attesi. Secondo Equita in sostanza i risultati sono migliori delle attese a tutti i livelli e guidance 2022 rivista a rialzo per Covid-19 (fatturato tra 150/180mn vs prec. c150mn) mentre confermato il contributo del base business (+24% YoY CER).Gli analisti della Sim milanese hanno aggiornato le stime per migliorare il contributo Covid-19 sul 2022E (ora 168mn da prec. 156mn) mentre confermati nel 2023-25E e complessivamente hanno alzato l’EBITDA 2022-23E del 5% e 3% e l’EPS adjusted del 6% e 4%. Per il 2022 inoltre gli analisti stimano ora un fatturato di € 1,295 mn e un EBITDA di € 467 mn, assegnando un target price a +1%a 160 punti base e BUY confermato.