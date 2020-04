Diasorin sospesa arriva a -8%, titolo si sgonfia dopo rally impetuoso

Titta Ferraro 17 aprile 2020 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Stop per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo per Diasorin che ora ha ripreso a contrattare e cede oltre l'8% a 137 euro. Ieri il titolo aveva toccato i nuovi massimi storici a 158,5 nell'intraday portando fino a +35% il saldo Ytd (migliore di tutto il Ftse Mib).IL rally forsennato era dettato dall'attesa per la scelta relativa ai test sierologici da utilizzare per la fase 2, con in lizza quello sviluppato da DiaSorin.